وزير الخارجية التركي: مضطرون لمواجهة الإرهابيين خارج حدودنا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده مضطرة للتصدي للإرهاب خارج الحدود حتى لا تضطر لمواجهته في الداخل.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الأربعاء، عنه القول "إذا لم نخض هذا الكفاح خارج حدودنا اليوم، فسنضطر لمحاربة هذا التنظيم (حزب العمال الكردستاني) على أراضينا لاحقا، نحن مجبرون على هذا النضال".

وقال إن هناك "الكثير من الشعوب المظلومة التي تنتظر الدعم من تركيا فقط، ولهذا علينا الوقوف بقوة وثبات".

وأطلقت تركيا ليلة الأحد/الاثنين عملية عسكرية جديدة في شمال العراق.

واستدعت وزارة الخارجية العراقية أمس السفير التركي احتجاجا على الخروقات التركية.

وتشن تركيا بصورة متكررة عمليات تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية، وتقول إن مسلحي التنظيم يتخذون من جبال شمالي العراق معقلا لهم، وينشطون في العديد من المدن والمناطق والأودية ويشنون منها هجمات على الداخل التركي.

جدير بالذكر أن "حزب العمال الكردستاني" مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ووفقا للبيانات التركية، فقد قتلت المنظمة نحو 40 ألف شخص خلال أنشطتها الانفصالية المستمرة منذ أكثر من 30 عاما.