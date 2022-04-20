 الرئيس الأوكراني زيلينسكي يرى حشدا ضخما للقوات الروسية - بوابة الشروق
الأربعاء 20 أبريل 2022 5:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟








النتـائـج تصويت

الرئيس الأوكراني زيلينسكي يرى حشدا ضخما للقوات الروسية

د ب ا
نشر في: الأربعاء 20 أبريل 2022 - 5:02 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 أبريل 2022 - 5:02 ص

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إنه يرى حشدا ضخما للقوات الروسية يستعد لمهاجمة بلاده.

وقال زيلينسكي خلال رسالة الفيديو اليومية مساء اليوم والتي نشرها على تطبيق تيلجرام "الآن، فعليا، كل القوات المستعدة للقتال من الجيش الروسي متمركزة على أراضي دولتنا وفي المناطق الحدودية في روسيا". وأشار إلى أن الجانب الروسي قام "بحشد تقريبا كل شخص وكل شيء يمكن أن يقاتلنا".

وجدد دعواته لتقديم المزيد من شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا قائلا "إذا كنا قد حصلنا على كل الأسلحة التي نحتاجها، التي لدى شركائنا والمشابهة للأسلحة التي لدى الاتحاد الروسي، لكنا قد أنهينا الحرب بالفعل".

وأكد أن هناك "واجبا أخلاقيا" على هذه الدول التي تمتلك هذه الأسلحة أن تقدمها لنا، مضيفا أنها يمكن أن تنقذ حياة الآلاف من الأوكرانيين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك