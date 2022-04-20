ستورجن تلمح إلى التنحي عن منصب الوزير الأول حال رفض ناخبو اسكتلندا الاستقلال



أشارت الوزيرة الأولى في أسكتلندا إلى أنها قد تتنحى عن منصبها حال خسر حزبها استفتاء آخر بشأن الاستقلال عن المملكة المتحدة.



جاء ذلك في مقابلة مع برنامج "لوس ويمين" الشهير، عندما سألت المذيعة كارول ماكجيفين، ستورجن عما يمكن أن يدفعها إلى الاستقالة من المنصب، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا".



وأصرت ستورجن على أنه ليس لديها نية للتخلي عن دورها في رئاسة الحكومة أو زعامة الحزب الوطني الأسكتلندي ولكنها أقرت بأنها قد تستقيل حال صوتت البلاد مجددا برفض الاستقلال.



وأعلنت الحكومة الأسكتلندية عزمها إجراء استفتاء آخر للاستقلال عن المملكة المتحدة بحلول 2023، غير أنه لم يتم تحديد موعد رسمي للاستفتاء.



وثار نقاش حاد عندما سألت ماكجيفين ستورجن عن رد فعلها المتوقع حال إجراء استفتاء آخر ورفض الاستقلال.



ولكن ستورجن سارعت بالقول إن المسألة هي "متى" سيجرى الاستفتاء، مضيفة: "عندما تصوت أسكتلندا مجددا بشأن الاستقلال، سوف نصوت بنعم".



وحال مواجهة سيناريو "افتراضي" بتصويت أسكتلندا بـ"لا"، قالت ستورجن "اعتقد أنني سوف أفسح المجال لشخص آخر".