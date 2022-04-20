الولايات المتحدة تدعو لدعم اللاجئين الأوكرانيين والدول التي تستضيفهم

دعت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، في كلمتها أمام مجلس الأمن، لدعم اللاجئين الأوكرانيين، وما يمكن القيام به لمساعدتهم ومساعدة دول المواجهة على حماية أولئك الذين يبحثون عن الأمان، معربة عن الشكر للبلدان التي استقبلت في البداية الغالبية العظمى من اللاجئين.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، رحبت "ليندا توماس- جرينفيلد"، بما يصل إلى 100 ألف أوكراني، وقالت إن بلادها تمول الجهود لدعم جميع أولئك الذين فروا من أوكرانيا، داعية إلى توفير نفس القدر من الدعم والحماية للعديد من مواطني البلدان الثالثة الفارين من أوكرانيا: "اللاجئون هم لاجئون، بغض النظر عن خلفيتهم أو عرقهم أو دينهم أو البلد الذي أتوا منه".

ودعت كذلك إلى التصدي لخطر الإتجار بالبشر، مشيرة إلى أن غالبية النازحين واللاجئين من النساء والأطفال "يواجهون مخاطر جسيمة، من التعرض للاتجار بهم واستغلالهم وتعرضهم للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا للتخفيف من تلك المخاطر".

وقالت جرينفيلد، إن العالم يتطلع إلى الأمم المتحدة ويتساءل عن كيفية الاستجابة في أعقاب تصرفات روسيا غير المعقولة، مؤكدة في هذا السياق أن "دعم اللاجئين والدول التي تستقبلهم يعد إحدى أقوى الطرق التي يمكننا جميعا المساعدة فيها".