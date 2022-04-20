إيران: قطاع الغاز بحاجة لاستثمارات تقدر بـ80 مليار دولار

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أكدت إيران أنها بحاجة إلى استثمارات بعشرات المليارات من الدولارات في قطاع الغاز الطبيعي.

وعلقت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن هذا يعكس كيف سيكافح القطاع لتعزيز إنتاجه حتى لو رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إيران.

وتمتلك إيران أكبر احتياطيات غاز مؤكدة في العالم بعد روسيا. إلا أن وزير النفط جواد أوجي قال إن البلاد قد تضطر لاستيراد هذا الوقود من الخارج خلال السنوات المقبلة.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن الوزير القول: "يتعين علينا استثمار 80 مليار دولار في السنوات المقبلة.. وفي ظل غياب الاستثمار الكافي سنضطر إلى الاستيراد".

وأضاف أن إيران بحاجة أيضا لضخ المزيد من الاستثمارات في مصافي النفط لضمان مواصلة القدرة على تلبية الطلب المحلي على الديزل والبنزين.

وعلقت شركات النفط والغاز الغربية مشاريعها إلى حد كبير في إيران بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، وما أعقب هذا من تشديد العقوبات عليها.