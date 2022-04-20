جونسون: محاسبة الضباط الروس عبر محاكمات جنائية دولية كما حدث في مجازر البوسنة

حثّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، روسيا على معاملة الأسرى بإنسانية ورحمة، مؤكدًا أن بلاده تعمل بفاعلية، على منع الأفراد من التوجه إلى مسرح الصراع.

وأضاف في تصريحات، أوردتها قنوات إخبارية في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء: «أقول للضباط الروس، إنهم سيحاسبون عبر محاكمات جنائية دولية، مثلما حدث مع من شارك في مجازر البوسنة».

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بإرسال المزيد من أسلحة المدفعية إلى أوكرانيا في مواجهة هجوم روسي شامل على شرق ذلك البلد.

وتحدث بايدن، مع جونسون وترودو وحلفاء آخرين في مكالمة بالفيديو من غرفة العمليات بالبيت الأبيض، بعد أن دخل الغزو الروسي مرحلة جديدة.

وبعد يوم من بدء معركة دونباس، وجهت روسيا الأربعاء، إنذارا جديدا للمقاتلين الأوكرانيين الذين ما زالوا محتجزين في ماريوبول من أجل الاستسلام، فيما أعلنت كييف أنه تم التوصل إلى اتفاق مع روسيا حول ممر إنساني لإجلاء مدنيين من المدينة.

من جهته، قال قيادي في قوة مشاة البحرية الأوكرانية، التي تدافع عن آخر معقل للقوات الأوكرانية في ماريوبول: «ربما نواجه أيامنا إن لم يكن ساعاتنا الأخيرة».

إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام أن واشنطن بصدد الموافقة على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار.