بعد وفاة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- وإكماله لرسالته، وأدائه الأمانة التي وُكل بها لأمته، بدأ التاريخ الإسلامي حقبة جديدة بمفردات وأبعاد متعددة، فرضها الجانب السياسي على المشهد في المجتمع الإسلامي، وبفعل الاختلاط بثقافات وأفكار مجتمعات مختلفة، مع مد الفتوحات واتساع رقعة الدولة، وتشكل من بعدها عصر الخلافة بعدما مضى عهد النبوة.

وعلى مدار ما يزيد على ألف عام، حكم الدولة الإسلامية العشرات من الخلفاء والحكام، بتتابع الدول الأموية والعباسية والمملوكية نهاية بالعثمانية، واختلفت مشارب ومآرب كل من تلك الدول وحكامها.

ومن المراجع التاريخية وكتابات المفكرين، وتحت عنوان: "دار الخلافة"، نتناول ملامح من سيرة الخلفاء، ومواقفهم وفلسفتهم في حلقات مسلسلة على أيام شهر رمضان المبارك.

الحلقة التاسعة والعشرون:

مع استكمالنا الحديث عن الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، وبعد أن بينّا في الحلقة السابقة ملامح من فكره، اتضحت مع خطبة بيعته.

ونختتم الحديث عنه في حلقة اليوم، بذكر أبرز إنجازات فترة خلافته، والتي كان على رأسها دوره في العمران الإسلامي.

* الجامع الأموي

وعن تاريخ المسجد الأموي بدمشق، يقول ابن عساكر في سيرته، إنه أنفق على المسجد 400 صندوق، في كل صندوق أربعة عشر ألف دينار.

وعن أثر ذلك على المجتمع الإسلامي ،يكمل بن عساكر، بقول الناس لما أخذ في تزويقه وبنائه وعظم مؤنته: "أيُنفق أموالنا ويتلف ما في بيوت أموالنا في نقش الخشب وتزويق الحيطان! فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه"، وقال: بلغني مقالكم، وليس الأمر على ما ظننتم، ألا وإني أمرت بإحصاء ما في بيوتكم من المال، فأصبت فيه عطاءكم ست عشرة سنة مقبلة من يومي هذا.

ويصف المسجد، وقد تأنق في البناء تأنقًا غالى فيه، فجعل أرض الجامع مفروشة بالفصوص المزمكة بالذهب المُسمَّاة بالفسيفساء، وإن الرخام كان في جدرانه سبع وزرات، ومن فوقه صفات البلاد والقرى، وما فيها من العجائب مُصوَّرة بالفسيفساء، والكعبة المشرفة وضع صورتها فوق المحراب، ثم فرق صور البلاد يمينًا وشمالًا.

كما جعل سلاسل المصابيح من نحاس مُحلًّى بالذهب، وجعل في محراب الصحابة درة لا تقوَّم، كانت إذا أطفئت المصابيح يقوم نورها مكانها، وبنى مغارة العروس والمقاصير الضخمة المحملات، وفرشه بأغلى الفرش، وزينه أحسن تزيين حتى صار من أعاجيب الدنيا.

* توسيع مسجد رسول الله

كان الوليد مغرمًا بالعمران وإشادة المساجد والأماكن العامة؛ ففي سنة 88 بعث الوليد إلى عامله على المدينة عمر بن عبد العزيز، يأمره بإدخال حجر أزواج الرسول في المسجد، وأن يشتري ما في نواحيه حتى يكون مائتي ذراع في مائتين.

ويقول له: أن قدِّم القبلة إن قدرت، وأنت تقدر لمكان أخوالك، وأنهم لا يخالفونك، فمن أبى منهم فقوِّموا ملكه قيمة عدل، واهدم عليهم، وادفع الأثمان إليهم، فإن لك في عمر وعثمان أسوة حسنة.

فأحضرهم عمر، وأقرأهم الكتاب فأجابوه إلى الثمن، فأعطاهم إياه، حسبما جاء بكتاب" عصر الاتساق: تاريخ الأمة العربية "(الجزء الرابع)، للمؤرخ السوري محمد أسعد أطلس.