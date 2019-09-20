الرئيس الألماني يهنئ المسلمين في بلاده بحلول عيد الفطر المبارك

هنأ الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير المسلمين في ألمانيا بعيد الفطر المبارك، معربا عن أمنياته بعيد سعيد.

وقال الرئيس الألماني - في رسالة تهنئة اليوم الخميس - إن "العائلات الإسلامية ستتجمع في عطلة نهاية الأسبوع لتوديع شهر رمضان واستقبال العيد.. بعد أيام من الزهد والروحانية وليالي الإفطار المبهجة مع الأقارب، ها هم يحتفلون الآن بالاستمتاع باحتفالات العيد".

وأعرب الرئيس الألماني عن أمله في أن يستغل الأشخاص من أتباع الديانات الأخرى هذه الأيام ليتعرفوا على الأعياد الإسلامية ويقيمون حوارا مع المسلمين، قائلا "لابد أن نتقارب في مجتمع متنوع الثقافات، ونتعرف على بعضنا البعض بكل انفتاح واحترام وتعايش"، مشيرا إلى أنه شارك في عدد من موائد الإفطار الجماعية خلال شهر رمضان هذا العام.

يذكر أن شهر رمضان بدأ في ألمانيا في الثالث والعشرين من مارس الماضي وسينتهي مساء اليوم؛ ما يعني أنّ يوم غد الجمعة، هو أول أيام عيد الفطر في ألمانيا، حسبما أعلنت الجالية الإسلامية التركية أكبر جالية إسلامية في ألمانيا.