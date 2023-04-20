روسيا اليوم: سقوط صاروخ أوكراني بمدينة بيلجورود الروسية

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أفادت قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم الخميس؛ بسقوط صاروخ أوكراني في حي سكني بمدينة بيلجورود جنوب غربي روسيا.

وذكرت الأنباء أنه يجري في الوقت الحالي التحقيق في ملابسات الحادث،في حين لم تصدر أي تعليقات رسمية بعد.