 روسيا اليوم: سقوط صاروخ أوكراني بمدينة بيلجورود الروسية - بوابة الشروق
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روسيا اليوم: سقوط صاروخ أوكراني بمدينة بيلجورود الروسية

أ ش أ
نشر في: الخميس 20 أبريل 2023 - 11:05 م | آخر تحديث: الخميس 20 أبريل 2023 - 11:05 م

أفادت قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم الخميس؛ بسقوط صاروخ أوكراني في حي سكني بمدينة بيلجورود جنوب غربي روسيا.

وذكرت الأنباء أنه يجري في الوقت الحالي التحقيق في ملابسات الحادث،في حين لم تصدر أي تعليقات رسمية بعد.

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