مقتل 4 سوريات في انفجار ألغام زرعها داعش شرقي البلاد

قُتلت أربع نساء في ضحايا جدد نتيجة الألغام التي زرعها تنظيم "داعش" أثناء عملهن في جمع فطر (الكمأة) في بادية البشري الواقعة بين محافظتي دير الزور والرقة شرقي سوريا.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن مصادر محلية في ريف الرقة، قولها إن 4 نساء قتلن من قرية البوحميد الواقعة شرقي محافظة الرقة، في انفجار لغم أرضي من مخلفات التنظيم الإرهابي، أثناء عملهم بجمع فطر الكمأة.

وأشارت إلى نقل جثث القتلى إلى المركز الصحي في قرية البوحميد التابعة لبلدة السبخة في ريف الرقة الشرقي الواقع تحت سيطرة الجيش العربي السوري.

وبهذه الحادثة ارتفع عدد القتلى نتيجة الألغام والبحث عن فطر الكمأة خلال الأشهر الماضية إلى ما يقارب 150 قتيل بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات بجروح بليغة.

وقتل العشرات من المدنيين نتيجة قيام فلول تنظيم داعش بإعدامهم بالرصاص أثناء هجمات استهدفت مجاميع المدنيين خلال بحثهم عن فطر الكمأة.

ويعتبر الكمأة مصدر رزق موسمي هام للسكان المحليين في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي يعيشها السوريين عموما، بسبب الحصار الاقتصادي على وطنهم.

وتذهب بعض التقديرات إلى أن مواسم الكمأة في السنوات الأخيرة، أضافت نحو نصف مليار دولار سنويا إلى الصادرات السورية، وهو ما يضفي قدرًا من التوازن على ميزان المدفوعات، سواء تم تصدير الفائض منها بشكل نظامي أم تهريبا.