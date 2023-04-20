الرئيس الفرنسي يغني في شوارع باريس لامتصاص الغضب الشعبي بسبب نظام التقاعد

لكن الرابط الوحيد بين ما حدث واليمين المتشدد هو أن مؤسس التطبيق الذي كان يقرأ المغنيون منه كلمات الأغنية مقرب من حزب التجمع الوطني.

ويستهدف التطبيق تشجيع الغناء الجماعي. وبالإضافة إلى أنه ممول جزئياً من وزارة الثقافة الفرنسية، يحتوي التطبيق على الكثير من الأغنيات الثورية المحببة لليسار المتشدد، والتي ينشرها على مواقعه الإلكترونية مثل أغنية "آه كا أيرا" التي تجسد "اقتياد الأرستقراطيين إلى المشنقة".

ويبدو أن الجوقة التي كانت تغني مع الرئيس الفرنسي تنتمي إلى اليمين الكاثوليكي. لكن جيراود، أحد المغنيين بها، قال لإذاعة فرانس إنتر إن الشيء الوحيد الذي يربطهم بتطبيق "كانتو" هو أنه يحتوي على مخزون هائل من الموسيقى التي يحبونها.

وتستمد القصة بأكملها أهميتها من أن هناك فيديو يظهر كل ما حدث، كما أنها تأتي والرئيس الفرنسي ليس في أفضل حالاته من أنه لا يحظى بالشعبية بين الفرنسيين نتيجة الاحتقان إزاء إصلاحات نظام التقاعد.

ووقع الرئيس الفرنسي قرارا لا يحظى بشعبية في البلاد برفع سن التقاعد إلى 64 سنة مقابل السن السابق عند 62 سنة علاوة على تكليف رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن مهمة قيادية تتضمن العديد من الإجراءات تستمر لمئة يوم تسير وفقا لخارطة طريق للمشروعات الكبرى "في خدمة فرنسا".

وبينما كانت هذه الأغنية المرتجلة التي غناها مع الجوقة في شوارع باريس هي أول ظهور للرئيس الفرنسي بعد فرض إصلاحات نظام التقاعد، كان ظهوره الثاني في نهار الأربعاء في مدينة الإلزاس في موترشولتز التي شهدت وضع خطة الرئيس الفرنسي لإعادة الترشح لفترة ولاية ثانية. وعند وصوله المدينة، أطلق عليه السكان والمحتجون خلال مظاهرات صيحات الاستهجان بصوت عالٍ. ثم تحدث إلى العمال في مصنع للأخشاب ليجد أن الكهرباء قد قُطعت من قبل أعضاء النقابات المحتجين على إصلاحات النظام التقاعدي.ورد الرئيس ماكرون على ذلك قائلاً: "الغضب لن يمنعني من الاستمرار في التحرك".