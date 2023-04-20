الفاو: معاملة النساء بمساواة في النظم الزراعية يضيف للاقتصاد العالمي تريليون دولار

كشف تقرير جديد أعدّته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، أن معاملة النساء على قدم المساواة في النظم الزراعية والغذائية من شأنه أن يعزز الاقتصاد العالمي بمبلغ تريليون دولار أمريكي، وأن يخفّض مستوى انعدام الأمن الغذائي بمقدار 45 مليون شخص.

وأصدرت المنظمة تقريرًا جديدًا يفيد بأنه من شأن معالجة أوجه عدم المساواة في النظم الزراعية والغذائية وتمكين المرأة أن يخفّض مستويات الجوع ويعزز الاقتصاد ويزيد القدرة على الصمود في وجه الصدمات مثل تغير المناخ وجائحة كوفيد-19.

ويعتبر التقرير، الذي حمل عنوان "وضع المرأة في النظم الزراعية والغذائية"، هو أول تقرير يصدر في هذا المجال منذ عام 2010، ويتجاوز نطاق بحثه الزراعة من أجل رسم صورة شاملة أكثر لوضع المرأة العاملة في النظم الزراعية والغذائية ككلّ، بدءًا بمرحلة الإنتاج مرورًا بالتوزيع وانتهاءً بالاستهلاك.

وينجم عن أوجه عدم المساواة هذه، وإلى جانبها التمييز، فجوة في الإنتاجية تبلغ 24٪ بين المزارعين والمزارعات الذين يعملون في مزارع متساوية الحجم.

وتشدد الدراسة على وجه التحديد على أنّ النظم الزراعية والغذائية، هي مصدر هام لسبل العيش بالنسبة إلى النساء أكثر منه بالنسبة إلى الرجال في العديد من البلدان.

وقال شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، في تمهيد التقرير: "إذا ما تمّت معالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين المتوطنة في النظم الزراعية والغذائية وجرى تمكين المرأة، سيخطو العالم خطوةً إلى الأمام على صعيد تحقيق الهدفين المتمثلين في القضاء على الفقر وتهيئة عالم خال من الجوع".

وتوضح الدراسة بالفعل أن سد الفجوة بين الجنسين في الإنتاجية الزراعية وفي الأجور في العمالة الزراعية من شأنه أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو تريليون دولار أمريكي وأن يقلص عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بمقدار 45 مليون شخص.

وعلى نحو مشابه، فإنّ المشاريع الهادفة إلى تمكين المرأة تدر منافع أكبر من تلك الرامية إلى تعميم المساواة بين الجنسين فحسب، ويوضح مؤلفو الدراسة أنه في حال استفاد نصف صغار المنتجين من التدخلات الإنمائية التي تركز على تمكين المرأة، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع ملحوظ في المداخيل لصالح 58 مليون شخص إضافيين وإلى زيادة القدرة على الصمود لدى 235 مليون شخص آخرين.

وتابع دونيو قائلًا: "تعتمد النظم الزراعية والغذائية الفعالة والشاملة والقادرة على الصمود والمستدامة على تمكين جميع النساء وعلى تحقيق المساواة بين الجنسين، ولطالما عملت المرأة في النظم الزراعية والغذائية، وقد آن الأوان لكي نجعل النظم الزراعية والغذائية تعمل لصالح المرأة".

وبالرغم من تحقيق بعض النجاح في تضييق الفجوة بين الجنسين من ناحية الوصول الرقمي والتمويل، إلّا أنّ التقدم المحرز على صعيد تضييق معظم الفجوات بين الجنسين، بعد 10 أعوام من تاريخ آخر تقرير أصدرته المنظمة، قد تباطأ أو انعكس مساره، ما أعاق إدخال التحسينات في مختلف المجالات، من التغذية إلى النمو في مراحل الطفولة المبكرة، ومن الدخل إلى الحصول على وظائف جيدة.

علاوة على ذلك، فإنّ أوجه عدم المساواة تعيق تقدم المرأة على جميع المستويات وفي الأدوار كافة، إذ تفتقر المرأة إلى إمكانية الوصول إلى التدريب والائتمانات والأدوات الأساسية، بما في ذلك الأراضي والأسمدة ونظم الري، التي تمكّنها وتشجعها على المساهمة على قدم المساواة.

ويشدد المؤلفون على أنه بالرغم من التحسن الذي شهدته الأطر السياسية الوطنية، التي تعالج قضايا الجنسين على مدى العقد المنصرم، إلّا أنّ عدم المساواة بين الجنسين في النظم الزراعية والغذائية لا يزال قائمًا، ويعزي ذلك جزئيًا إلى كون السياسات والمؤسسات والمعايير الاجتماعية التمييزية لا تزال تحدّ من تكافؤ الفرص ومنح حقوق متساوية في الوصول إلى الموارد.