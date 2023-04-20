روسيا والصين تبحثان الأجندة الثنائية لعام 2023

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ناقش السفير الروسي لدى الصين إيجور مورجولوف ونائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو تشو جدول الأعمال الثنائي القادم لهذا العام.

وذكرت السفارة الروسية - وفق لما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الخميس - أن "السفير الروسي لدى الصين إيجور مورجولوف التقى مع نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو شو حيث بحثا التفاعل الثنائي المقرر هذا العام".

واستعرض الجانبان تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الرئيسين الروسي فيلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج، التي تم التوصل إليها في مارس عقب قمة في موسكو "بما في ذلك قضايا تعزيز التعاون العملي الروسي الصيني".

وأضافت السفارة الروسية أنه "خلال التبادلات حول القضايا المدرجة على جدول الأعمال الدولي، تم التأكيد على الالتزام المتبادل بمواصلة تعزيز التنسيق الثنائي في الشؤون العالمية".