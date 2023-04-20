مصرع عامل على يد عاطل بسبب خلافات مالية بينهما في القليوبية

لقي عامل مصرعه على يد عاطل بمنطقة الخانكة في محافظة القليوبية، وذلك بسبب خلافات ماليه بينهم، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

فيما تم إلقاء القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

وتلقى مأمور مركز شرطة الخانكة إشارة من المستشفى بوصول عامل جثة هامدة، إثر إصابته بعدة جروح طعنية متفرقة بالجسم، وتم إخطار مديرية أمن القليوبية.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وبسؤال نجل المتوفى أفاد بحدوث مشادة كلامية بين والده وشخص تبين أن له معلومات جنائية لوجود خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي على المتوفى بالضرب بسلاح أبيض "سكين" وإحداث إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة.

وتحرر المحضر اللازم وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.