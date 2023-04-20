محافظ مطروح يشارك مؤسسة حياة كريمة إفطار لمة العيلة

نظمت مؤسسة حياة كريمة بمطروح حفل إفطار، في اليوم الثامن والعشرين من رمضان الكريم بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح؛ واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعمدة خير رسلان الكميلى رئيس مجلس وعمد مشايخ مطروح والعميد عمرو عبد المجيد والدكتور عبد الرحمن الطباخ منسق فرع المؤسسة بمطروح ومنسقي المراكز ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة ومتطوعي المؤسسة بمدن المحافظة وذلك بقاعة حديقة كليوباترا وسط مدينة مرسي مطروح.
وكرم المحافظ أكبر المتطوعين سنا بفرع المؤسسة بمطروح، مشيدا بدورهم الحيوي في كافة الأنشطة في الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا سواء توزيع هدايا المواد الغذائية أو حصر طلبات التصالح لغير القادرين مع مشاركة أعداد كبيرة لهم لدورا حيويا في المجتمع.
وأكد محافظ مطروح متابعته لكافة أعمال المؤسسة ومنها توزيع عدد 8000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان .