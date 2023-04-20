يعرف كثير من الناس ما يجري بعيد الهلع الشهير بالولايات المتحدة إذ يسير الأطفال فإما يأخذوا الحلوى، وإما يفعلوا المقالب بمن يرفض، وهكذا كان الحال عند خروج المحمل بمصر ولكن الفرق إن ما كان يطلبه المماليك العفاريت نقودا لا حلوى ومن كان يعترض لم تكن عقوبته مجرد مقلب وإنما الضرب المبرح ونهب المال.

وتسرد "الشروق"، ما رواه ابن إياس الحنفي عن أفعال المماليك الجلبان من عفاريت المحمل بالمتفرجين المصريين من شناعات.

ويقول ابن إياس إنه في رجب 861 خرج المماليك الجلبان ليؤدوا دور عفاريت المحمل وكان بالسابق يؤدي بذلك الدور المهرجين الذين لا يؤذون أحد.

ويذكر أن المماليك الجلبان هم مماليك تم اقتنائهم على كبر، وبالتالي يفتقرون للتربية والأدب، ومن المشهور عنهم التنكيل بالعوام وفحش الكلام، وقلة التأدب مع السلاطين وضرب الأمراء.

وذكر ابن إياس أنه في تلك الواقعة سار عفاريت المحمل فكل من صادفوه أخذوا منه المال وإلا رموه عن حصانه وضربوه.

وأضاف أنهم لم يقتصر أذاهم على الشوارع وإنما أصبحوا يقتحمون الدكاكين، والبيوت لأخذ الأموال.

وفعل المماليك الجلبان ذلك مع العوام والأمراء على حد سواء إذ لم يكونوا يحترمون أحد وكان بتلك الفترة بداية تراجع هيبة الدولة وتزايد نفوذ الجلبان.

وتسبب ذلك بامتناع المصريين عن الخروج لمشاهدة خروج المحمل على غير العادة ما جعل السلطان الأشرف إينال يمنع نزول المماليك الجلبان من القلعة بالسنة التالية لحضور خروج المحمل.

ويذكر المؤرخ تقي الدين المقريزي قبل تلك الواقعة بـ20 سنة ومع بداية ظهور الجلبان بعهد الأشرف برسباي إن الجلبان عند خروج المحمل كانوا يخطفون عمائم الرجال ويباشرون التحرش بالنساء.

وأضاف أن جماعة من العبيد السمر تصدوا للجلبان عن أذية الناس فقتل الجلبان من العبيد 5 ثم داروا بالقاهرة عقب المحمل يقتلون كل عبد صادفوه حتي منع الناس عبيدهم الخروج من البيوت خوفا عليهم من سيوف الجلبان.

يذكر ابن إياس إن الجلبان الذين سافروا مع محمل الحج سنة 862 فعلوا بأهل مكة أفعال لا يفعلها الخوارج أنفسهم من النهب والبطش.