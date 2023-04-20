الكويت وسوريا تعلنان يوم غد أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت الكويت وسوريا، اليوم الخميس، أن يوم غد الجمعة هو غرة شهر شوال لعام 1444 هـ، وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإنابة رئيس هيئة الرؤية الشرعية الكويتية المستشار عادل بورسلي - في كلمة أذاعتها وكالة الأنباء الرسمية (كونا) - إن الهيئة اجتمعت مساء اليوم لتحري هلال شهر شوال وقد ثبتت رؤية الهلال لهذه الليلة، وبذلك يكون يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي سوريا، أعلن المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف أن يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 هو أول أيام عيد الفطر للعام 1444 هـ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).