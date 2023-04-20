نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الفطر المبارك

هنأ نقيب الأشراف محمود الشريف، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية "ملوكا وأمراء ورؤساء وقادة وشعوبا"؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال نقيب الأشراف - في بيان، اليوم الخميس- إن يوم العيد يمثل وسطية الدين ففيه بهجة للنفس مع صفاء العقيدة، وإيمان للقلب، داعيًا إلى التعاون والاتحاد ونبذ التنازع والخلاف والشقاق، لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الأمة واستقرارها حتى تنال الأمة الإسلامية مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب.

ووجه الدعاء لله تعالى بأن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات، وأن يديم نعمتي الأمن والأمان على مصر وشعبها، وأن يحفظها وقادتها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، لاستكمال مسيرة التقدم والرخاء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.