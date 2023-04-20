شكري يؤكد ضرورة الاستمرار في تشجيع الأطراف السودانية على الاستماع لصوت العقل

أكد وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة الاستمرار في تشجيع الأطراف السودانية على الاستماع لصوت العقل وحقن دماء الشعب السوداني، من خلال تطبيق وقف فوري وسريع لإطلاق النار.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي، الذي تلقاه وزير الخارجية، اليوم الخميس، من وزير خارجية هولندا فوبكه هويكسترا؛ لتناول مستجدات الوضع في السودان.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد أن الوزير شكري استعرض خلال الاتصال الجهود التي تبذلها مصر واتصالاتها مع مختلف الأطراف؛ للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار.

من جهته.. أعرب الوزير الهولندي عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها مصر من أجل وقف إطلاق النار في السودان، معرباً عن قلق بلاده العميق من تأثير العمليات العسكرية على المواطنين السودانيين والرعايا الأجانب المتواجدين هناك.

كما طلب الوزير الهولندي التنسيق مع مصر من أجل الإسهام في توفير الحماية للرعايا الهولنديين المتواجدين في السودان، وهو ما رحب به الوزير سامح شكري.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة.