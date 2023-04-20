تحتفل ألمانيا رفقة الدول الأوروبية، غدا الجمعة 21 أبريل 2023، بعيد الفطر المبارك.

وأعلنت الأمانة العامة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، أن الحسابات الفلكية الدقيقة لهلال شهر شوال لعام 1444هـ تؤكد أن الإقتران سيكون على الساعة 04:13 حسب التوقيت العالمي الموحد (جرينتش GMT) من يوم الخميس (20) إبريل 2023م الموافق 29 رمضان 1444هـ، أي ما يوافق الساعة 07:13 حسب التوقيت المحلي لمكة المكرمة.

وأضافت في بيان على موقعها الرسمي، أن "هلال شوال يمكن رؤيته اليوم الخميس (20) إبريل ( بالعين المجردة في أمريكا الشمالية والجزء الشمالي والأوسط من أمريكا الجنوبية في حالة صفاء الغلاف الجوي وباستخدام التليسكوب، وفي غرب كل من إفريقيا وأوروبا بالتليسكوب وأجهزة الرصد، وبهذا سيكون شهر رمضان 29 يوما".

وأكدت أن أول شهر شوال (عيد الفطر المبارك) لعام 1444هـ، سيكون غدا يوم الجمعة الموافق 21 إبريل.

وتعد الأمانة العامة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، المرجع الشرعي للمسلمين في أنحاء أوروبا، وتأسس عام 1997 بدعوة من اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا.

ويوم عيد الفطر لا يعد عطلة رسمية للشعب الألماني، فيما يتزامن ثاني وثالث أيام العيد مع العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

وتقام صلاة العيد في المساجد بألمانيا على مرتين أو ثلاثة على حسب تنظيم كل مسجد لاستيعاب المصلين، بداية من الساعة 7 صباحا حتى 10 صباحا.