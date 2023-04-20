خفر السواحل اليوناني: إنقاذ قارب شاحط على متنه 48 مهاجرا

أعلن خفر السواحل اليوناني أن قاربا يحمل 48 مهاجرا شحط قبالة جزيرة بيلوبونيز، اليوم الخميس، وجرى إنقاذ 47 شخصا وتم العثور على رجل متوفيا على القارب.

وقال طبيب من بلدة ساحلية قريبة لشبكة "ايه ار تي" التلفزيونية الحكومية إن الرجل توفى خلال الرحلة جراء مرض كان يعاني منه مسبقا.

وكان من بين الركاب 16 قاصرا بما في ذلك أربعة أطفال، وقال خفر السواحل إن المهاجرين بدأوا رحلتهم من تركيا، بحسب بياناتهم الشخصية، وذكرت وسائل الإعلام المحلية إن أغلبهم من أفغانستان.

ووصل عشرات من المهاجرين إلى قبرص مؤخرا، وقالت الشرطة إنهم وصلوا إلى الشاطئ دون أن يتم رصدهم في غرب الجزيرة.

ونزل 25 شخصا على الأقل على ما يبدو من القارب، حسبما استدل من عدد سترات النجاة التي تم العثور عليها على الشاطئ.

ويحاول المهربون مرارا جلب الساعين للجوء من الساحل الغربي التركي أو من دول أخرى في شرق البحر الأبيض المتوسط مباشرة إلى جنوب إيطاليا.

والطريق طويل وخطر ويشهد في المعتاد حوادث ووفيات.