زيلينسكي: نبذل قصارى جهدنا لزيادة القدرة على الدفاع في مواجهة الضربات الروسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يتم بذل قصارى الجهد في أوكرانيا؛ لزيادة القدرة على الدفاع في مواجهة الضربات الروسية، وكذلك فإن أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة الأخرى موجودة بالفعل في أوكرانيا، وهي قوية حقا.

وأضاف زيلينسكي- في خطابه للأمة، عبر الفيديو، والذي نشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية- "نحن نعد أيضا وحدات جديدة، وحدات من حرس الحدود على وجه الخصوص، والتي ستنضم إلى أعمالنا النشطة".

وتابع: "نحن نعمل باستمرار على تطوير مناطقنا كلها بالتأكيد، واليوم في منطقة فولين (مقاطعة تقع في الشمال الغربي)، عقدت اجتماعات واسعة مع قادة المنطقة والمسؤولين عن تطبيق القانون المحليين والعسكريين، إضافة إلى جميع المسؤولين عن الأمن والوضع الاجتماعي في المنطقة، ولقد اتفقنا على العديد من مشاريع البنية التحتية التي ستعزز فولين- وهذا أمر مهم- وستجعل من الممكن ضمان وظائف طويلة الأجل والنمو الاقتصادي، إنني متأكد من أننا سننفذ كل هذا بالتأكيد قريبا جدا".

وأردف "إننا نواصل التحضير لخطواتنا الدولية ليس فقط لهذا الأسبوع، ولكن بشكل عام للمستقبل القريب، إذ يظل الدفاع عن أوكرانيا والنظام الدولي القائم على القواعد، القضية رقم واحد على جدول الأعمال العالمي".

كما أعرب عن امتنانه للولايات المتحدة؛ لتقديمها حزمة أخرى من الدعم العسكري تم الإعلان عنها.