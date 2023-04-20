أذربيجان وإسرائيل تؤكدان تعميق العلاقات السياسية والأمنية

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أكدت إذربيجان وإسرائيل اليوم الأربعاء على تعميق العلاقات السياسية والأمنية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مع رئيس أذربيجان إلهام علييف في باكو ،بحسب قناة "إي نيوز 24"الإخبارية الإسرائيلية .

وعُقد الاجتماع السنوي الحكومي التجاري بين البلدين في مقر وزارة الاقتصاد بقيادة وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكاييل جباروف وكوهين.

وفي ختام الاجتماع، تم التوقيع على اتفاقيات للتعاون في مجالات متعددة بدءا بالمياه والزراعة والبنية التحتية والتكنولوجيا وجودة البيئة والنفط.

وأطلع مصدر سياسي مراسل القناة، الذي يرافق الوزير كوهين ضمن الوفد الإعلامي إلى أذربيجان ، على أن جزءا محوريا من الحديث انصب على الاستفادة من الخبرة الإسرائيلية في تطوير المناطق التي استعادتها أذربيجان في ناجورنو كراباخ.

وأضاف المصدر أن هناك نية لإنشاء منصة تعاون بين إسرائيل وأذربيجان وتركمنستان وكازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان، وهي خطوة يتابعها بقلق المحور الأرميني الروسي الإيراني.

ووصف المصدر الزيارة بأنها أكثر من ممتازة.

كان كوهين قد وصل أمس الثلاثاء إلى أذربيجان على رأس وفد إسرائيلي اقتصادي موسّع يضم أعضاء من مجال الأمن الداخلي والأمن السيبراني والمياه.

وكان كوهين قد قال في تصريح للصحفيين إن "إسرائيل ترى في أذربيجان بوابة إلى آسيا الوسطى وأذربيجان ترى في إسرائيل وسيلة لمساعدتها في أن تصبح مركزا تجاريا أو "دبي القوقاز".