أمين عام حلف شمال الأطلسي: الناتو هو المكان المناسب لأوكرانيا

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج عن دعمه الكامل لتطلعات أوكرانيا الأورو- أطلسية ورغبتها للانضمام لحلف الناتو.

وقال ستوبتنبرج - في مؤتمر صحفي مشترك أجراه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم /الخميس/ - إن المكان المناسب لأوكرانيا هو داخل العائلة الأورو- أطلسية، وذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وأشار الأمين العام للحلف أيضا إلى أن حلفاء الناتو قاموا بإيصال أكثر من 150 مليار يوريو من الدعم إلى أوكرانيا منذ شهر فبراير الماضي؛ بما في ذلك 65 مليار يورو من المساعدات العسكرية.

يذكر أن ستوبتنبرج قام بزيارة غير معلنة إلى أوكرانيا، اليوم الخميس، وهي الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير من العام الماضي.

اقتصاديا، أعلنت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية ونائبة رئيس الوزراء يوليا سفيريدنكو اليوم الخميس أن بلادها بحاجة إلى عشرة أضعاف المتخصصين الذين توظفهم حاليًا في مجال إزالة الألغام للأغراض الإنسانية.

وذكرت سفيريدنكو - في كلمتها أمام القمة الدولية للمدن والمناطق تحت رعاية الرئيس الأوكراني - أن "إزالة الألغام للأغراض الإنسانية للأراضي الأوكرانية تتطلب عشرة أضعاف المتخصصين المدربين وفقًا للمعايير الدولية مما هم يعملون حاليًا. لذلك، تتوقع الحكومة أن تساعد الدول الشريكة في تدريب خبراء المتفجرات".

وأضافت المسئولة الأوكرانية أن هناك حوالي 174 ألف كيلومتر مربع من الأراضي في أوكرانيا يُحتمل أن تكون مليئة بالألغام. هذه هي الأرض التي تعد مصدرًا للغذاء لنحو 81 مليون شخص حول العالم. وهذا قدر كبير للغاية من العمل، ولا يمكن لأوكرانيا إنجازه بمفردها إلا إذا كانت منظمة بشكل فعال للغاية وبمساعدة المجتمع الدولي فقط".

وأوضحت أن الحكومة الأوكرانية وضعت خطة عمل لإزالة الألغام من الأراضي الزراعية. وتم تحديد المناطق ذات الأولوية الاقتصادية وتمت الموافقة على خريطة المناطق التي يحتمل أن تكون خطرة مع وضع معايير واضحة وشفافة لترتيب أعمال إزالة الألغام.

وأشارت إلى أن أكبر مساحة من الأراضي الملوثة بالألغام في أوكرانيا تقع في جنوب وشرق البلاد وأن أكثر من 208 آلاف هكتار في خيرسون أوبلاست بحاجة إلى الفحص والتدقيق من قبل خبراء المتفجرات.