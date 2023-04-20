الخارجية الفرنسية: باريس ليس لديها مرشح للرئاسة في لبنان

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية اليوم الخميس، أن باريس "ليس لديها أي مرشح في لبنان" لرئاسة البلاد، وذلك ردا على حديث وسائل إعلام لبنانية عن دعم فرنسي محتمل للوزير السابق سليمان فرنجية لهذا المنصب الشاغر منذ ستة أشهر.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجاندر، "على اللبنانيين اختيار قادتهم" في إشارة إلى الرسالة التي بعثتها باريس في الأشهر الأخيرة.



ويشهد لبنان فراغا رئاسيا منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر دون اتفاق بين الطبقة السياسية المنقسمة بشده حول الشخص الذي يخلفه.



وأضافت لوجاندر "على الجهات اللبنانية تحمل مسؤولياتها وكسر الجمود السياسي لانتخاب رئيس جديد بسرعة".



كما أكدت "يتعلق الأمر بانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة مع كامل الصلاحيات تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها لبنان والشعب اللبناني بشكل عاجل في مواجهة الأزمة الخطيرة التي تشهدها البلاد".



وأّدت هذه الأزمة السياسية إلى تفاقم الركود الاقتصادي في البلاد، حيث يشهد لبنان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ عام 1850، بحسب تقديرات البنك الدولي، مع ارتفاع حاد في الأسعار وهبوط تاريخي في قيمة العملة الوطنية ونقص خطير في السلع الأساسية.