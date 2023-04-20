الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بكأس مصر للسلة

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توج الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني أوجستي بوش بلقب بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2022-2023.

وتوج الأهلي اللقب عقب تفوقه على غريمه التقليدي الزمالك والذي يقوده فنيًا أحمد مرعي بنتيجة 72-65، في اللقاء الذي أقيم على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، وشهد حضور مكثف من جماهير الناديين.

وبهذه النتيجة، حافظ أبناء القلعة الحمراء على لقبهم للموسم الثاني على التوالي وحصد اللقب الـ11 في تاريخهم.

وفي نفس السياق، حصد الاتحاد السكندري الميدالية البرونزية عقب فوزه على نظيره الجزيرة بنتيجة 71-60.