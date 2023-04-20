تعد سير الصالحات تربية عملية للنفوس، وغَرْس للفضائل، وتدريب على التجمل بالآداب الإنسانية في ميادين الخُلُق والرضا وطاعة الله؛ ذلك لأن التربية بالاقتداء من خير الأساليب التربوية؛ لصقل الطباع، وتهذيب المشاعر، والسير قدما على طريق التقوى والاستقامة.

وفي عصر الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- برزت قصص عشرات النساء في حياة نبي الأمة، ممن كان لهن أثر عظيم في عصرهن والعصور التي تلته، أفرد لهن المؤلف والمترجم السوري أحمد خليل جمعة كتاب "نساء في عصر النبوة" الصادر عن دار نشر ابن كثير، ليركز على دورهن وما جرى لهن من أحداث ترتبط بالدعوة الإسلامية وبالرسول.

أم هشام بنت حارثة.. ابنة الأخيار جارة الرسول التي شهدت بيعة الرضوان



ابنة الأخيار:



لعلكم تعرفونَ الصَّحابي النجيب حارثة بن النعمان الأنصاري؛ ذلك الذي ضرب مثلاً شروداً في الندى والعطاء المدرار والبذل والسَّخاء، إنَّه أول مَنْ وَهَب منازله لرسول الله ﷺ - في المدينة - منزلاً بعد منزل حتى قال: لقد استحييتُ من حارثة مما يتحول لنا عن منازله.



ولعلكم تعرفون أيضاً الصَّحابية الخيرة جعدة بنت عبيد الأنصارية والدة حارثة، تلك التي كان رسول الله له يأتي إلى منزلها ويأكل عندها.



فمن هذا البيت المضياف الكريم تأتي أم هشام بنت حارثة بن النعمان النَّجارية الأنصارية، إحدى نساء الأنصار اللاتي أسلمن قبل مقدم رسول الله إلى المدينة، وكانت مِنْ أوائل المبايعات.

حظيت بالجوار المبارك، جوار رسول الله، وأوتيت بذلك خيراً كثيراً جعلها من كريمات نساء الصَّحابة ممَنْ يُؤخَذُ عنهن الحديث، وممن شاركن في إعلاء كلمة الله عزَّ وجلَّ في الجهاد، وسعدن بالحياة مع القرآن.



لقد أسلمت الأسرة الحارثية كلها نساءً ورجالاً، فأخواتها سودة الكريم وعمرة وأم كلثوم أسلمن وبايعن، كما أسلم أخواها عبد الله وعبد الرحمن رضي الله عنهم جميعاً.



مع ربيع القلوب:



القرآن الكريم ربيع قلوب الأبرار، فيه شفاء ورحمة لهم، وفيه دروس وعبر، وهو سبيل المسلمين إلى مرضاة الله عزَّ وجَلَّ.



ولذلك، أخذت أم هشام رضي الله عنها تَنْهلُ مِنْ معين القرآن الصافي ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، وراحت تتابع حضور مجالس النبي ﷺ، وتتابع حضور خُطب الجمعة التي كان لها كبير الأثر في حفظ آياتٍ من الذكر الحكيم، وخاصة سورة «ق» التي كان النبي ﷺ يقرؤها في الجمع والأعياد لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور وذكر الجنَّةِ والنَّار، والثواب والعقاب والتَّرغيب والترهيب.



وقد ذكرتُ أم هشام أنَّها حفظت هذه السورة عن ظهر قلب من فم الرسول.