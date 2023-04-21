جوري بكر: كنت بتمنى اشتغل مع محمد سامي وهو شاطر و بيصنع نجمه

كشفت الفنانة جوري بكر، عن كيفية ترشيحها للعمل بمسلسل «جعفر العمدة»، وذلك بعد لقائها بالمخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر في العرض الخاص لفيلم تحت تهديد السلاح.

وتابعت خلال لقائها ببرنامج «مفيش منه»، تقديم كلًا من شيماء حافظ ورامي الحلواني، على راديو «9090»، مساء الخميس، أنه فوجئت بمكالمة هاتفية من المخرج محمد سامي، يعرض عليها دور «وداد»، بمسلسل «جعفر العمدة».

وعقبت: «لما شفته كان نفسي أقوله والنبي خدني معاك في رمضان السنادي، أنا بقالي سنتين كنت بتمنى من ربنا اشتغل مع محمد سامي، بعد مشاركتي في مسلسل لؤلؤ، لأني بحب الشغل معاه جدًا، هو شاطر وفعلًا بيصنع نجمه»-على حد قوله.

وأبدت سعادتها برأي الجمهور بأنها نجمة رمضان هذا العام، ونجمة مسلسل جعفر العمدة- بحسب وصفها.

وذكرت الفنانة جوري بكر، الأعمال الفنية التي شاركت فيها، وهي مسلسل البرنس، ومسلسل لؤلؤ، ومسلسل ليه لأ ، ومسلسل رانيا وسكينة.

ولفتت إلى أنها تكن كل الحب لزوجها، لأنه يتقبلها في جميع أحوالها وظروف عملها، ويحب جوري الإنسانة، موجهه له الشكر لسماجه بتواجدها في مصر هذه الفترة وسط أحبائها وجمهورها.

وأكدت الجمهور هو من يصنع النجم، موضحة أن نجاحها في دور «وداد»، جاء بعد تعب 14 عام، وإيمان ويقين بداخلها أنها ستكون لها مكانة في الفن.

يذكر أن مسلسل جعفر العمدة يشارك في السباق الرمضاني 2023، والعمل من بطولة كلًا من الفنان محمد رمضان، ومنذر ريحانة، وأحمد فهيم، والفنانة هالي صدقي، وزينة، وإيمان العاصي، ومي كساب، ومن إخراج محمد سامي.