أبو الغيط يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار واستعادة المسار السلمي في السودان

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الخميس، أبناء شعبه في الوطن والشتات، والأمتين العربية والإسلامية، بحلول عيد الفطر المبارك.

وتمنى أبو مازن، أن يعيد الله - عز وجل - هذه المناسبة على الشعب الفلسطيني وقد تحققت أمانيه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وتوجه أبو مازن إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يتغمد شهداء الشعب الفلسطيني بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، والفرج القريب للأسرى.

وهنأ أبو مازن، قادة وملوك ورؤساء حكومات وأمناء عامين المنظمات العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر، متمنيا أن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على الجميع بموفور الصحة والسعادة، وقد تحققت تطلعات شعوبهم في النماء والتطور والإزدهار.

وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، قد أعلن في وقت سابق الليلة، أن يوم غد الجمعة، هو أول أيام عيد الفطر.

وقال المفتي "في الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء الفلسطينية في المسجد الأقصى المبارك لتحري هلال شوال لهذا العام 1444 هـ، بحضور لفيف من علماء الدين والشخصيات الرسمية والشعبية والاعتبارية، واستئناساً بتقديرات الإخوة الفلكيين داخل فلسطين وخارجها لتولد هلال شهر شوال وإمكانيات رؤيته، فقد ثبتت بالوجه الشرعي رؤية هلال شهر شوال هذه الليلة وعليه؛ يكون يوم غد الجمعة الحادي والعشرين من أبريل هو أول أيام عيد الفطر".