كساء 125 طفلا وتكريم 50 من حفظة القرآن الكريم في الأقصر

شهدت مكتبة مصر العامة بالأقصر، حفل تكريم حفظة كتاب الله، وتوزيع كساء لعدد من الأطفال، والذي أقيم بالتعاون بين الوحدة العامة لحماية الطفل بديوان عام المحافظة.

وقالت نجوى إبراهيم، مدير الوحدة العامة لحماية الطفل، إنه تم خلال الحفل كساء 125 طفلا، وتكريم نحو 50 طفلا من حفظة القرآن الكريم، كما تم خلال الحفل توزيع شهادات تقدير و50 مصحفا مهداة من المجتمع المدني في المحافظة ومن المهتمين بقضايا الطفولة، كما تم تكريم 50 من الأطفال المتميزين علميا من الأيتام.

وأضافت إبراهيم، أن مؤسسات المجتمع المدني من المؤسسات الداعمة لقضايا الطفولة، حيث يقوموا سنويا بتوزيع كساء العيد على الأطفال من خلال التنسيق مع الوحدة العامة لحماية الطفل.