9 ساحات كبرى لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في بورسعيد

قال الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بور سعيد، إنه تم إعداد وتجهيز 9 ساحات كبرى؛ لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وأوضح الشيخ جمال عواد، أن هذه الساحات التي سيقام بها صلاة عيد الفطر المبارك، تغطي جميع الأحياء وفي مدينة بورفؤاد، مشيرا إلى أن الساحات التي تم تخصيصها هي "ساحة المعمورة بحي الشرق، والمسجد الكبير في مدينة بورفؤاد، ومسجد الرزاق بحي الزهور، ونادي الشبان المسلمين بحي العرب، وساحة مسجد السيدة زينب بمنطقة مساكن بنك الإسكان بحي الضواحي، ومسجد التوحيد بمنطقة 6 أكتوبر، بحي المناخ، ومسجد الحرمين بمنطقة التصنيع بحي الضواحي، وساحة مسجد الحسين بحي المناخ، وساحة مسجد الشيخ زايد بالحي الإماراتي".

وأشار الشيخ جمال عواد، إلى استمرار حملات النظافة المكثفة للمساجد ودورات المياه؛ استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

ومن المقرر أن يقوم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بأداء صلاة عيد الفطر المبارك بساحة المعمورة بشارع طرح البحر، وذلك بنطاق حي الشرق.