استقالة المسئول عن أمن الرئيس البرازيلي بعد لقطات مسربة

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استقال الجنرال ماركوس جونسالفيس دياس، المسئول عن أمن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بعد نشر لقطات فيديو تظهره داخل القصر الرئاسي خلال أعمال الشغب التي وقعت في يناير.

واستقال الجنرال دياس بعد تقرير من شبكة (سي إن إن برازيل) تضمن لقطات له وهو يفتح الأبواب ويفتح الطريق لمثيري الشغب في القصر الرئاسي، حيث نهب الآلاف المباني الحكومية في برازيليا.

وأعلن المكتب الصحفي للحكومة استقالة الجنرال أمس الأربعاء.

وحاول دياس شرح اللقطات في مقابلة، وقال لتلفزيون جلوبو إن الصور أخرجت من سياقها.

وفي 8 يناير، اقتحم الآلاف من أنصار الرئيس اليميني المتطرف السابق جاير بولسونارو الكونجرس البرازيلي والمحكمة العليا والقصر الرئاسي.

واتهم لولا، الذي أدى اليمين الدستورية قبل أسبوع، عناصر من الشرطة والجيش بالتعاون مع المهاجمين.

وكان دياس جزءا من فريق لولا الأمني خلال فترة ولايته الأولى، من 2003 إلى 2009، وأيضا خلال حملته لانتخابات 2022.

وبعد انتخابه، عين لولا دياس رئيسا لمكتب الأمن المؤسسي في البرازيل، المسئول عن الأمن الرئاسي.

وقالت الحكومة البرازيلية إن ريكاردو كابيلي سيخلفه بشكل مؤقت.