ألف ليلة وليلة.. حكاية تجذب من يقرأها لعالم بعيد، منذ أن سردتها فتاة حكيمة استطاعت هزيمة السيف بالحكاية، لتكون في تلك الحكايات ما يسلي المهمومين عن أحزانهم ويعطي حكمة وعبرة لمن يريد المعرفة.

وتحمل ألف ليلة وليلة الكثير من الطرائف والعجائب في عالم فريد يعج بالملوك المتصارعين على السلطة، والحسناوات اللاتي يتلاعبن بمقاليد الحكم، والسحرة والجن، وكثير من القصور والبساتين من العصور الغابرة.

وتسرد جريدة الشروق ما روته الملكة شهرزاد للملك شهريار من وحي الخيال عن حكاية الفتى أنس الوجود ومغامراته بالبحث عن محبوبته الورد في الأكمام بنت الوزير التي خبأها أبيها في قصر وسط البحر.

وقالت بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد، إن وزيرا ببلد قرب أصبهان كان له بنت جميلة خبيرة بفنون الشعر والكلام وكانت من رقتها سموها بالورد في الأكمام.

أطلت ورد ذات يوم لتشاهد سلطان بلدها وهو يلعب الصولجان وحوله الأمراء والحظايا والجنود، فرأت شابا طويلا وسيما فأعجبها فلما سألت خادمتها عنه، قالت لها إنه أنس الوجود محظي السلطان فكتبت ورد من حبها بالفتى قصيدة، رقيقة ولفتها بقماشة من حرير.

ورأت الخادمة القصيدة واقترحت عليها أن تعطيها لها لترسلها لأنس ففعلت، فلما قرأ أنس القصيدة وأعجبته وكان رأى ورد من قبل حين لعب الصولجان فكتب على ظهر القرطاس قصيدة أشد عذوبة.

فلما كتبت ورد ردا على قصيدته وأرسلتها مع الخادمة وقعت الورقة دون أن تحس بها فأخذها خادم وأعطها للوزير فعرف ما بابنته من حب أنس الوجود.

وأشارت زوجة الوزير عليه بأن يبني قصرا في جزيرة وسط البحر، ثم يأخذ إليه ورد لتكون في مأمن من ويلات الحب.

وجاء اليوم المحتوم فنادى الوزير ابنته وسيرها مع الركب وقبل أن تخرج كتبت على باب قصرها شعرا تتألم به عن ما حصل من الفراق.

وأخذها الحرس وعبروا بها بحر الكنوز وصعدوا بها جبل يسمى جبل ثكلى وسط البحر، وأدخلوها قصرا بديعا مليئ بالأنهار والطيور ثم رحلوا وكسروا المركب كي لا يعبر أحد بعدهم للقصر.

أما أنس الوجود فإنه حين مر بقصر الوزير قرأ الشعر الذي كتبته ورد، فعلم بما وقع فسار هائما على وجهه.

وصادف أنس في سيره أسد كثيف الشعر واسع الفم عظيم الأسنان فأنشد أنس قائلا للأسد.

أسد البيداء هل تفـلتي قبل ما ألقى الذي تـيمني لست صيداً لا ولا بي سمـن فقد من أهواه قد أسقمني وفراق المحب أضنى مهجتي فمثالي صورة في كفن.

فرق الأسد لحال أنس ثم أشار له بأن يتبعه فرأى أنس الأسد يسير مقتفيا أثر فعلم أنه أثر الركب الذي أخذ ورد فتبع الأثر ورحل الأسد لحال سبيله.

وصل أنس بعد 3 أيام لشاطئ البحر، ثم وجد رجلا مقيم قرب الشاطئ أخبره بأن جماعة عبروا ذلك البحر منذ يوم ولم يعبر أحد من قبلهم ذلك البحر منذ 20 سنة فعلم أنس إنهم جماعة ورد.

وصنع أنس مركبا من جريد النخل ثم أبحر بها حتى رمته الريح بعد أيام على جبل ثكلا فرأى قصرا أبيضا فعرف أنه قصر ورد فانتظر.

وفتح أحد الخدم القصر فرأى أنس، فسأله عن حاله فقال إنه تاجر وانكسرت مركبه فأدخله الخادم، وظل أنس يدور على أقفاص الطير بحديقة القصر بين إمري ويمام وهزار، وكلما سمع طيرا أنشد شعرا ثم يغشى عليه فظنه الخدام مجذوبا وجعلوه يقيم عندهم.

وأما الورد في الأكمام فلم تعلم أن أنس صار معها بالقصر فصنعت من ثيابها البعلبكية حبلا، ثم هبطت به نافذة القصر وفرت نحو سفح الجبل حتي رآها صياد فرق لها لما سمع من شعرها عن فراق أنس فأخذها على مركبه حتى وصلا لمدينة على البحر.

ورأى ملك المدينة الملك درباس المركب وفيها ورد والصياد، فعرف أنها من الأكابر لرقي ملبسها فنزل وحياها ثم سألها عن حكايتها فحكت له.

ثم إن الملك درباس قال لوزيره أن يذهب للملك شامخ ملك المدينة التي فيها أنس الوجود وأن يأتي به وهدده إن لم يأتِ به سيعزله من الوزارة.

ورحل الوزير فلما التقى الملك شامخ وسأله عن أنس الوجود، قال له إنه رحل ولا يدري به أحد ثم إنه أرسل الوزير أبو ورد مع وزير الملك درباس ليسألا عن أنس في البلدان حتى دلهم الناس على شاطئ البحر حيث وصل أنس.

وعبر الوزيران حتي نزلا بجبل ثكلا وعليه قصر ورد فدخلا فرأيا أنس، ولم يعرفا أنه هو فقال لهم الخدم إنه مجذوب أبقوه معهم تعطفا ثم إن الوزير حين سأل عن ابنته أبلغوه بهروبها.

وقال وزير الملك درباس لأبو ورد إنه يستأذن بأخذ المجذوب معه ليكرمه عسى ذلك أن يكفيه غضب الملك إذا رجع له بدون أنس الوجود.

وحمل الوزير أنس معه وهو لا يدري بأنه أنس ثم إنه حكى لأنس مصيبته مع الملك الذي سيعزله إذا لم يأتِ بأنس الوجود فقال له أنس أن يذهب به للملك وهو سيخبره عن مكان أنس.

ودخل الوزير وأنس على الملك، ثم قال أنس للملك إنه يستطيع أن يدله على أنس الوجود ولكن إذا عرف سبب طلبه فحكي له الملك درباس عن أمر الورد في الأكمام عندها قال له أنس بإنه هو أنس الوجود.

وكاتب الملك درباس السلطان شامخ وأعلمه بأمر أنس الوجود والورد في الأكمام فطلبهما السلطان وأقيم عرسهما وأمضيا أسبوع عسل لا يدريان به الليل من النهار وبقيا زوجان في أسعد حال.