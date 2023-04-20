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أعلنت دار الإفتاء، استطلاع هلال أول أيام شهر شوال لعام 1444هجريا، اليوم الخميس وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك. وأشارت الدار إلى أنها ستعلن نتائج الاستطلاع عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.