دبلوماسي روسي: الدولار في طريقه للزوال كعملة مهيمنة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين، إطلاق عملية "نزع الدولرة"، مؤكدا أنه عاجلاً أم آجلاً فإن الهيمنة التي تتمتع بها هذه العملة في طريقها إلى الزوال.

وحول توقيت قدرة روسيا على التخلص تماما من الدولار وكيف سيؤثر ذلك على الموقف الأمريكي على الصعيد الدولي، قال بانكين وفقا لوكالة أنباء نوفوستي الروسية: "لقد انطلقت هذه العملية، إنها نزعة، وهذا أمر واقع".

وأضاف أن "بالطبع مكانة الدولار قوية في الاقتصاد العالمي، هناك عدد من التبعيات، الدولار ليس مجرد أداة مالية بل تعزّزها السياسة الأمريكية بأنواع أخرى من التبعيات، وشبكة من العلاقات في المجال العسكري - السياسي والاقتصادي وما إلى ذلك"، مشيرًا إلى أن العديد من الدول حاليا أصبحت أقوى، وبالتالي، هناك ثقة أكبر في عملاتها.