يويفا يكشف مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، عن مواعيد مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأبطال، والتي ستقام خلال شهر مايو القادم.

وكانت أندية ريال مدريد ومانشستر سيتي وإنتر ميلان وإيه سي ميلان، قد تأهلت إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأبطال مساء الأربعاء.

وحدد يويفا يوم 9 مايو القادم موعدًا لمباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي على ملعب سانتياجو برنابيو، فيما ستقام مباراة الإياب يوم 17 من الشهر ذاته على ملعب الاتحاد.

وعلى الجانب الآخر، يلتقي ميلان مع إنتر في مباراة الذهاب على ملعب سان سيرو يوم 10 مايو المقبل، فيما تلعب موقعة الإياب على نفس الملعب يوم 16 من نفس الشهر.