تستضيف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" يوم الأربعاء المقبل، حفلا عالميا رفيع المستوى لاختتام احتفالات السنة الدولية للتنمية المستدامة للجبال 2022.

ووفق المنظمة، يهدف هذا الاحتفال، الذي سينظم في شكل مختلط في مقر منظمة الأغذية والزراعة في روما، إلى التطلع إلى المستقبل ومواصلة إشراك الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والشركاء الآخرين ذوي الصلة، في وضع خريطة طريق مشتركة لحماية النظم الإيكولوجية الجبلية الضعيفة، مع بناء قدرة شعوب الجبال على التكيف.

وسيتحقق ذلك في إطار شراكة الجبال، وتحت قيادة منظمة الأغذية والزراعة بصفتها الوكالة الرائدة في مجال الجبال داخل منظومة الأمم المتحدة.

وسيدير الجزء الرفيع المستوى من الحدث جيمين وو، مدير شعبة الغابات في منظمة الأغذية والزراعة، وسيشمل مساهمات من كل من، أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة "رسالة بالفيديو"، وتشو دنيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

كما يشارك زينبك كولوبييف، وزير خارجية جمهورية قيرغيزستان، وزوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية.

وستقوم الفاو ومنظمة السياحة العالمية بنشر دراسة مشتركة بعنوان "فهم السياحة الجبلية وتحديد كميتها"؛ احتفالا بهذه المناسبة.