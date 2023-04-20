الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خمسة عشر فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت رجلا من قرية "عارورة" في شمال غرب رام الله، فيما اعتقلت شابا من قرية "بيت عور التحتا" غرب المحافظة الواقعة بوسط الضفة الغربية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا مقدسيا من منطقة "باب العامود"، فيما اقتحمت قوات أخرى بلدة "أبو ديس" شرق القدس وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي بكثافة خلال الاقتحام، الذي لم يتم الإبلاغ عن اعتقالات وقعت خلاله.

وفي "نابلس" شمالا، اعتقلت قوات الاحتلال رجلين فلسطينيين بعد مُداهمة منزليهما وتفتيشهما بقريتي "سالم" و"دير الحطب" شرق المحافظة.

وفي محافظة "جنين" إلى الشمال من "نابلس"، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من قرية "جلبون" بشمال شرق المحافظة وأسيرا مُحررًا بلدة "كفردان" غربها.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم "نور شمس" شرق محافظة "طولكرم"، بشمال غرب الضفة الغربية، واعتقلت أسيرا مُحررًا، بعد مداهمة منزله، وتحطيم بوابته الخارجية، وعدة سيارات تعود لعائلته.

وقال سكان من المخيم إن اشتباكات عنيفة وقعت مع جنود الاحتلال المقتحمين للمخيم، وأطلق الجنود الأعيرة النارية، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة.

وفي محافظة بيت لحم، إلى الجنوب من القدس، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة فلسطينيين، بينهم صحفي (60 عامًا)، من مُخيم "الدهيشة".