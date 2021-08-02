 حسين لبيب: خطوات استعادة الزمالك تسير في الطريق الصحيح - بوابة الشروق
الخميس 20 أبريل 2023 11:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

حسين لبيب: خطوات استعادة الزمالك تسير في الطريق الصحيح

أمير نبيل
نشر في: الخميس 20 أبريل 2023 - 11:01 م | آخر تحديث: الخميس 20 أبريل 2023 - 11:01 م

تحدث حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة السابقة لإدارة نادي الزمالك عن التطورات الإدارية الأخيرة على مستوى القلعة البيضاء، لاسيما بعد إقرار وزارة الشباب والرياضة تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بعزل رئيس النادي مرتضى منصور من منصبه لصدور حكم قضائي سابق ضده وحبسه لمدة شهر.

وقال لبيب عبر حسابه على "فيسبوك": "يطيب لي التأكيد أن خطوات استعاده النادي الي الطريق الصحيح ومكانته اللائقة تجري بطريقه محكمه ومدروسة بإذن الله ثم بفضل دعمكم وجهود الشرفاء  في ظل وعي و حكمه مؤسسات وقياده الدولة المصرية

..سوف يتم الاعلان عن باقي الخطوات تباعا في حينه.."

وقريبا نلتقي بإذن الله  لنرسم و نحقق لنادينا الحاضر والمستقبل الذي نحلم به

عاش نادي الزمالك اكبر قلعة رياضية في مصر


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك