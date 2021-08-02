حسين لبيب: خطوات استعادة الزمالك تسير في الطريق الصحيح

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تحدث حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة السابقة لإدارة نادي الزمالك عن التطورات الإدارية الأخيرة على مستوى القلعة البيضاء، لاسيما بعد إقرار وزارة الشباب والرياضة تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بعزل رئيس النادي مرتضى منصور من منصبه لصدور حكم قضائي سابق ضده وحبسه لمدة شهر.

وقال لبيب عبر حسابه على "فيسبوك": "يطيب لي التأكيد أن خطوات استعاده النادي الي الطريق الصحيح ومكانته اللائقة تجري بطريقه محكمه ومدروسة بإذن الله ثم بفضل دعمكم وجهود الشرفاء في ظل وعي و حكمه مؤسسات وقياده الدولة المصرية

..سوف يتم الاعلان عن باقي الخطوات تباعا في حينه.."

وقريبا نلتقي بإذن الله لنرسم و نحقق لنادينا الحاضر والمستقبل الذي نحلم به

عاش نادي الزمالك اكبر قلعة رياضية في مصر