الفائز بمسابقة القرآن العالمية: كنت أقرأ يوميًا 10 أجزاء من القرآن غيبًا

قال الدكتور ماهر محمد عبدالنبي الفرماوي، الفائز بالمسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم، إن كل مرحلة بالمسابقة ولها طريقة أسئلة، مؤكدًا أن فكرة اختيار 3 متسابقين بين 1500 شخص صعبة على اللجنة والمتسابقين.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أن المرحلة الأولى كانت الأصعب لارتفاع مستوى المتسابقين، وضمت سؤالا عن الآيات المتشابهة في القرآن الكريم.



وأشار إلى أنه اطلع على الكتب المتعلقة بالمتشابهات في القرآن الكريم، حتى يتخطى هذه المرحلة بنجاح، لافتًا إلى أن كان يقرأ يوميًا 10 أجزاء من القرآن استعدادًا للمسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم.



ولفت إلى أن التصفية الأخيرة كانت من خلال اختباره بأصعب صفحة في المصحف الشريف، وطلب منه إكمال الآيات بإحدى السور القرآنية أمام 7 حكام، موضحًا أن لجنة التحكيم ضمت اثنان مصريان، وحكم سعودي، وآخر فلسطيني وأردني ومغربي.