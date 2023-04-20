النمسا تبحث فرص انضمام مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي

بحث المستشار النمساوي كارل نيهمر اليوم مع رئيس وزراء مقدونيا الشمالية ديميتار كوفاسيفسكي، آفاق فتح الاتحاد الأوروبي، الباب أمام انضمام مقدونيا الشمالية إلى عضويته.



وقال المستشار النمساوي - في تصريح اليوم الخميس - إن مقدونيا الشمالية والنمسا ترتبطان ارتباطًا وثيقًا بالعديد من القضايا وهما شريكتان في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والجريمة المنظمة.



ولفت الى عمل النمسا بشكل مكثف من أجل دعم اعمال الوكالة الاوروبية لحماية الحدود الخارجية "فرونتكس" في شمال مقدونيا حيث تعزز حماية الحدود بأكثر من 110 ضابط.



وأضاف أنه "عندما نحمي حدود غرب البلقان؛ فإننا نحمي أيضًا حدودنا"، مشيرا الى تركيز المحادثات أيضا على العلاقات الثنائية بين البلدين.