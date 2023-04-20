الخارجية الفرنسية: حادثة التدافع في اليمن تُؤكد الحاجة الملحة لضرورة حل النزاع في البلاد

اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس، أن حادثة التدافع التي وقعت في اليمن أثناء توزيع مساعدات، "مأساة تؤكد الحاجة الملحة لإنهاء الأزمة الإنسانية من خلال حل النزاع" في البلاد.

وقتل نحو 85 شخصا على الأقل وأصيب مئات بجروح خلال حادثة تدافع أثناء توزيع مساعدات مالية في صنعاء.

وثمنت فرنسا جهود السعودية وسلطنة عمان "من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار واستئناف المفاوضات السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية الأمم المتحدة"، وفقا لما ذكرته اليوم المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية.

وأشارت إلى "الديناميكية الإيجابية التي سمحت بإطلاق سراح أكثر من 900 سجين في الأيام الأخيرة، لا سيما بفضل دعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة".

وشددت على ضرورة "التوصل إلى حل سياسي شامل، وهو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم".

ولقي ما لا يقل عن 85 شخصا مصرعهم وأصيب 322 بجروح في اليمن، في أحد أكبر حوادث التدافع بالعالم في السنوات العشر الأخيرة، خلال توزيع مساعدات مالية في العاصمة صنعاء.

وقال مسؤول أمني حوثي: "قُتل 85 شخصا وأصيب أكثر من 322 بجروح بينهم 50 في حالة حرجة" في حادثة التدافع. وأكد مسؤول طبي حصيلة الحادثة التي وقعت في منطقة باب اليمن في وسط صنعاء، مضيفا أن "بين القتلى نساء وأطفالا".