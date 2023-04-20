القصور التاريخية في مصر ليست مجرد أمكنة وجدران وشوارع، إنما هي تاريخ لا يزال حيا، سجل يُخلد أسماء وشخوصا وأحداثا، رمز لنمط عمارة ساد، وظروف عصر خال، وثقافة مجتمع تقلبت عليها السنوات، لكنها ظلت تحمل شيئا من توقيعه، لا يزال محفورا في ومضة هنا أو أخرى هناك.

تلك القصور ما هي إلا تاريخ لم تطوه كتب أو مجلدات، فلا يزال حيا نابضا يثبت أنه أقوى من كل محاولات العبث التي بدأت بعشوائية المصادرات ومحو أسماء أصحاب القصور من فوق قصورهم، ولافتات الشوارع التي حملت يوما أسماءهم تخليدا لدور قدموه للوطن أو خدمة جليلة قاموا بها لنهضة مجتمعهم.

في سلسلة "قصور منسية" تستعرض "الشروق" خلال شهر رمضان الكريم، قصصا لقصور مصر المنسية، استنادا إلى كتاب "قصور مصر" الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، للباحثة سهير عبدالحميد، والذي يتناول قصص وحكايات وراء أشهر القصور المصرية.

• القصران التوأمان.. مبنيان ملكيان أبرز معالم شارع رمسيس

مبنَيان ملكيان على نمط القصور، توأمان في طرازهما المعماري، جاران في الموقع وفي إطلالتهما على شارع رمسيس، أمر بإقامتهما في مطلع القرن العشرين الأمير فؤاد ليكون الأول - وعنوانه 16 شارع الملكة نازلي - مقرا للجمعية الملكية للإحصاء والتشريع، والتي ما زالت واجهتها تحمل الاسم نفسه والشعار الملكي كجزء من وعي راق من الجمعية بأهمية ألا تُمَّس بصماُت التاريخ، والثاني - الذي يحمل رقم 14 في الشارع ذاته - هو مقر الجمعية المصرية لعلم الحشرات.

وجاءت المساحة والطراز الفخم للقصرين كدلالة على أهمية الغاية وهي خدمة العلم، في شارع رمسيس الذي تغير اسمه عدة مرات: من شارع عباس الأول، إلى شارع الملكة نازلي ثم شارع نهضة مصر، وذلك بعد الثورة عندما وضع به تمثال نهضة مصر للمثال الكبير محمود مختار، قبل نقله في النصف الأول من خمسينيات القرن الماضي ليوضع في مكانه الحالي بين كوبري الجامعة ومدخل جامعة القاهرة الشرقي، وأخيًرا شارع رمسيس نسبة إلى تمثال سيد البنائين الفرعون رمسيس الثاني الذي انطبع اسمه على ميدان باب الحديد بأكمله ليعرف باسم ميدان رمسيس.

وفي شارع رمسيس لا تخطئ العين رؤية هذا التطابق بين القصرين الذي يجعل منهما كتلة واحدة، وإذا دلفت إلى الداخل فلن تختلف الصورة؛ فهما يشتركان في النظام والنقوش والأبليكات والمصابيح الأثرية ذاتها والقاعة المخصصة للمحاضرات.

• الجمعية الملكية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع

المبنى الأول هو مقر الجمعية الملكية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع التي يرأسها الدكتور أحمد فتحي سرور، تأسست في 8 إبريل 1909، برئاسة الأمير أحمد فؤاد بهدف إعداد الأبحاث وإلقاء المحاضرات في مختلف المسائل المتعلقة بالاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع لتنمية هذا المجال.

كما قامت في عهده بعقد المؤتمرات العلمية وإرسال البعثات، وقدمت الإعانات المالية لإعداد الكتب التي تخصصت في دراسة المسائل القانونية والاقتصادية سواء كانت متعلقة بالاقتصاد السياسي أو الاقتصاد الاجتماعي.

وبفضل مجهودات الأمير أصدرت الجمعية منذ عام 1913م مجلة علمية باللغة الفرنسية تحمل اسم «مصر المعــاصرة» اهتمت بنشر

الأبحاث والمحاضرات الصادرة عن أعمالها، ومازالت تصدر حتى يومنا هذا، وقد تخلى الأمير عن رئاستها في إثر توليه عرش مصر عام 1917م.

وقد نشرت «الوقائع المصرية» مرسوًما باعتماد القانون النظامي للجمعية السلطانية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع في عددها الصادر يوم الخميس 28 من رجب 1337هـ 9 من مايو 1918م.

وكانت أهم بنوده أن تشمل الحكومة المصرية برعايتها الغالية الجمعية التي يوجد مقرها بمدينة القاهرة، ولها أن تنشئ فرو ًعا في أي جهة من جهات القطر المصري.

أما نشاطها فهو تنشيط المباحث النظرية والعملية المتعلقة بالعلوم الاقتصادية والقانونية من خلال تنظيم دروس ومحاضرات ومناقشات تتعلق بالعلوم السابق بيانها، ونشر مجلتها الموسومة باسم مصر المعاصرة والقيام بنشر المؤلفات أو الرسائل المتعلقة بأنشطتها إلى جانب تنظيم المؤتمرات وفتح باب المسابقات ومنح الإعانات.

أما أنشطتها الحالية فلم تتغير فما زالت مجلتها تصدر ربع سنوية، وتعقد مؤتمرين في السنة، أحدهما يتعلق بالشئون الاقتصادية والآخر بالشئون

القانونية، إلى جانب الموسم الثقافي الممتد من شهر مايو حتى أكتوبر من كل عام، والذي يتمثل في تنظيم محاضرات أسبوعية، أما مكتبة الجمعية فهي مفتوحة للاطلاع أمام الباحثين والمهتمين.

مازالت الجمعية تحتفظ بمبناها وتحفظه من خلال عمليات تجديد لا تمس الطراز الأصلي حتى الشعار الملكي الذي يتوج المبنى من الخارج؛ فهو جزء من التاريخ لا يمكن أن نغفله على طريقة الأفلام الأبيض والأسود التي تضع غمامة سوداء على صورة الملك!

• أقدم جمعية حشرات في العالم

على بعد بضعة أمتار، يوجد المبنى الملكي الثاني الذي أنشئ ليكون داًرا دائمة للجمعية المصرية "الملكية آنذاك" لعلم الحشرات لينقذها من الشتات الذي ظلت فيه قرابة 15 عاًما؛ حيث ظلت بلا مقر.

المبنى تغيرت بعض ملامحه مقارنة بمبنى جمعية الإحصاء، كما أن الطابق الأول به أصبحت تشغله أكاديمية السادات للعلوم الإدارية وذلك منذ عام 1955م.

قصة الجمعية بدأت فصولها عام 1907م لتكون بذلك خامسة أقدم جمعية حشرات في العالم، وقد ضمت عند إنشائها معظم علماء الحشرات الذين كانوا أعضاء بنادي الصيد الملكي.

وفي 28 من مايو 1928م افتتح الأمير فؤاد الدار الجديدة التي جعلت مقًّرا دائًما للجمعية بعد أن قدمت الحكومة مساحة كبيرة بوسط القاهرة كانت تشكل أراضي ترعة الإسماعيلية، وكان حدها البحري إسطبلات الجيش البريطاني والحد الغربي منافع السكة الحديد والشرقي يطل على شارع عباس بقسم بولاق، أما القبلي فهو الأطيان المملوكة للحكومة.

ومنحت الحكومة الجمعية هذا المقر الذي تبلغ مساحته 4670 مترا مربعًا بمقتضى عقد إيجار وقع عليه الدكتور محمد شاهين - رئيس الجمعية آنذاك - وقبل هذا المقر، كانت الجمعية عالة على المعهد المصري تعقد اجتماعاتها في ردهته وتحفظ مكتبتها وأوراقها في إحدى قاعاته الصغيرة.

وتحفظ أوراق الجمعية عطف الأمير فؤاد وهباته لها وما رتبته الحكومة لها من إعانة سنوية قيِمة وتبرعات جمهور المصريين العاطفين على العلم، وعند إنشاء الدار كان طابقها الأسفل يضم متحفًا للحشرات به تلك المجموعة الثمينة التي تبرع بها الأعضاء وتحتوي على 70 ألف عينة حشرية تمثل أربعة آلاف نوع من الحشرات وقاعة محاضرات مهيأة لاستيعاب ثلاثمائة مستمع بالإضافة إلى قاعات أخرى مخصصة لإدارة الجمعية.

أما الطابق الأعلى فكان يضم المعامل الفنية والمكتبة ومجموعة الطيور المحلية والمهاجرة وتضم نحو ثمانية آلاف نوع، وهي من هبات الملك فؤاد، وقاعة مجلس الإدارة وقاعة السكرتارية.

وبعد قيام ثورة يوليو وانقطاع الدعم الحكومي للجمعية اضطرت عام 1955م إلى تأجير الطابق الأرضي بها إلى معهد الإدارة الذي تحول اسمه في بداية الثمانينيات إلى أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

والجمعية تصدر حاليًّا وبشكل سنوي مجلة علمية تحتوي على البحوث الحديثة للباحثين وتنظم سنويًّا في خلال موسمها الثقافي العديد من الندوات والمحاضرات العلمية التي تتناول المشاكل القومية للآفات الحشرية، وتنظم المؤتمرات المحلية والدولية للمشتغلـين بعلم الحشرات.