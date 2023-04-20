محافظ الأقصر يزور مرضى الأورام من الأطفال لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك

زار المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، مستشفى علاج الأورام بالمجان في مدينة طيبة، للاحتفال مع الأطفال مرضى السرطان فى المستشفى بحلول عيد الفطر المبارك.

واستقبل محافظ الأقصر، عدد من قيادات المستشفى، والتقط الصور التذكارية مع الأطفال مرضى السرطان، وحرص خلال تواجده معهم على توزيع الهدايا والألعاب، والتهنئة بعيد الفطر، وسط أجواء من البهجة والسعادة، كما تحدث مع أسرهم الذين أكدوا على رضاهم التام بما يتم تقديمه لأطفالهم داخل المستشفى.

ووجه محافظ الأقصر، التهنئة لكل العاملين في المستشفى، مشيرا إلى أن المستشفى هو نموذج يحتذى به في الانضباط، وما تقدمه من خدمات طبية مميزة ومجانية.

وأشاد بالجهود الخيرية المبذولة وما يتم تقديمه من دعم في المجال الطبي والعلاجي لأهالي الأقصر من، وكذلك من خلال المبادرات التي تؤديها المؤسسة في جميع قرى ومراكز الأقصر.

من جانبه وجه محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة أورام الأقصر الشكر للمحافظ على مبادرته وزيارته لأطفال المستشفى، وتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أن هذه الزيارات لها تأثير إيجابي على الأطفال المرضى، والذي ينعكس إيجابيًا على حالتهم الصحية وتلقيهم للعلاج طوال رحلتهم العلاجية.