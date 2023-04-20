ليفربول يفرط في موهبته من أجل نجم بايرن

أكدت تقارير صحفية مساء اليوم الخميس، أن ليفربول سيسمح برحيل أحد لاعبيه معارا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد 12 شهرًا فقط من وصوله إلى ملعب أنفيلد.

ويستعد المدرب يورجن كلوب لإعادة تشكيل فريقه بعد موسم مخيب للآمال، وقد أعد قائمة صيفية قصيرة بالأهداف المحتملة.

ويكافح ليفربول من أجل بلوغ المراكز الأربعة الأولى، ويحتل حاليًا المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لما ذكره خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، قد يكون الشاب البرتغالي فابيو كارفاليو أحد ضحايا حملة التجديد في صفوف ليفربول.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا مع ليفربول قادما من فولهام، مقابل مبلغ مبدئي قدره 5 ملايين جنيه إسترليني الصيف الماضي، لكنه كافح من أجل الحصول على مكان منتظم في تشكيلة كلوب الأساسية.

وسجل كارفاليو 3 أهداف هذا الموسم، ولعب دقيقتين فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ استئناف المسابقة بعد انتهاء كأس العالم 2022.

ويريد ليفربول من خلال إعارة كارفاليو، إفساح المجال أمام قدوم رايان جرافينبيرش لاعب بايرن ميونخ.

وانضم جرافينبيرش إلى بايرن في صفقة بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي، لكنه فشل في إحداث تأثير، ولعب 18 مرة فقط في الدوري الألماني.