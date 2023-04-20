القصير يبحث سبل التعاون المصري الأمريكي بمجال تبادل السلع الزراعية مع مسئولى غرفة التجارة الأمريكية

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمس، مع طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة والوفد المرافق له، الموضوعات ذات التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ودور القطاع الخاص في حل الموضوعات العالقة ومنها تبادل السلع الزراعية والانتهاء من الملفات الفنية لبعض السلع التي يرغب الجانبان التعاون.

وشدد القصير، خلال اللقاء على أهمية أن تتوافق خطة عمل وزارة الزراعة مع جهود رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على قيام الجانب الأمريكى بمساعدة الدول النامية ذات الاقتصاد الناشيء فى دعم برامج الحماية من التغيرات المناخية والمشاركة فى صندوق الخسائر والأزمات، وذلك للدول المتضررة من الآثار السلبية للتغير المناخي.

وخلال اللقاء، ألقى وزير الزراعة، الضوء على المبادرات المختلفة المتعلقة بالمناخ مثل المبادرة الأمريكية الإماراتية (AIM FOR CLIMATE)، ومبادرة FAST التى تم إطلاقها بمؤتمر المناخ COP27.

وفيما يتعلق بمجال استصلاح الأراضى، تمت الإشارة إلى التوسع فى الأراضي الجديدة لتفادي التفتت الحيازي فى الأراضي القديمة، على أن يتم الاستصلاح مع الأخذ في الاعتبار جهود مصر فى توفير مياه للرى عن طريق إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى فى بحر البقر والمحسمة والحمام بمرسى مطروح.

كما استعرض القصير، الجهود والمشروعات الزراعية العملاقة التي تقوم بها مصر من أجل تحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها.

ومن جهته، أشاد رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بجهود الدولة المصرية في التوسع فى زيادة الرقعة الزراعية وخصوصا المناطق الصحراوية، وانعكاسه على الزراعة فى مصر وإدخال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصنطاعى فى تشخيص وفحص المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي.