خادم الحرمين الشريفين يهنئ المسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

هنأ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الشعب السعودي وسائر المسلمين، بعيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يتقبل منهم صيام شهر رمضان وقيامه وصالح الأعمال، وأن يعيده عليهم وعلي الأمة الاسلامية أعواما مديدة، بالأمن والسلام والاطمئنان.

وقال خادم الحرمين الشريفين - في كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لهذا العام، أوردتها قناة (الإخبارية) السعودية - "إن من فضل الله وتوفيقه أن خص المملكة العربية السعودية دون غيرها من البلدان، بشرف لا يضاهيه شرف، وهو خدمة الحرمين الشريفين، والسهر على راحة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار، وإننا لنفتخر بذلك أشد الفخر، واستشعارا للواجب المقدس، وقياما بهذه المسؤولية الشريفة، نبذل كل جهد وفكر ومال، ونواصل الليل والنهار، منذ قيام الدولة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ــ طيب الله ثراه ــ مروراً بعهود أبنائه الملوك من بعده ــ رحمهم الله ــ ونفتخر ونتشرف بمواصلة المهمة، وسنبقى على ذلك بإذن الله دوما".

وأضاف :"ومن نعم الله التي لا تحصى، أن يسر في رمضان هذا العام، أداء العمرة لملايين المعتمرين نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم، وقد تحقق ذلك بفضل الله أولاً، ثم بالجهود المتواصلة التي بذلتها قطاعات الدولة، لخدمة ضيوف الرحمن، تسهيلاً لأداء عباداتهم والقيام بنسكهم".

وتابع:"من مظاهر العيد السعيد إظهار الفرح والتواصل والتسامح، والاهتمام بذوي الحاجات، أدام الله علينا وعليكم الفرح والسرور، ونرجو الله أن يحل العيد ومعه أنباء الاستقرار والأمن والطمأنينة لمنطقتنا، وللعالم أجمع بحوله وقوته تبارك وتعالى، بارك الله عيدنا، ومتعنا بالصحة والسعادة، وحفظ لنا وطننا وكل بلاد العالم من كل شر".