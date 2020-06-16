وزير الخارجية الروسي يلتقي أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك الإثنين القادم

قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيلتقي السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في نيويورك، يوم الإثنين القادم.

وأضاف نيبينزيا - في تصريحات أوردتها وكالة تاس الروسية: "نعلم على وجه اليقين أن سيرجي لافروف سيلتقي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس يوم الاثنين، ومعه الكثير من الأسئلة والموضوعات المطروحة للنقاش والتي تراكمت خلال الفترة الماضية".

وكانت بعض المصادر الدبلوماسية قد أفادت - هذا الأسبوع - بأن المسئولين سيناقشان صفقة الحبوب في البحر الأسود خلال لقائهما.

يشار إلى أنه بموجب هذه الصفقة فقد تم السماح في السابق بتصدير المواد الغذائية والأسمدة من موانئ أوكرانيا الجنوبية المطلة على البحر الأسود كما أنها ساعدت في خفض أسعار المواد الغذائية العالمية.

وفي سياق آخر، وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "حملة واشنطن" ضد المصالح والثقافة والتقاليد الروسية بأنها "ميؤوس منها".

وقال لافروف - في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز باريلا اليوم الخميس: "الكل يفهم أن الأمريكيين أعلنوا حربا ضد الاتحاد الروسي، وضد مصالحه المشروعة، وضد الثقافة الروسية والتقاليد الروسية، واختاروا النظام في كييف كرأس حربة وضخ المزيد والمزيد من أنظمة الأسلحة فيه".. مؤكدا أن الأمر بات واضحا للجميع أن هذا مسار ميؤوس منه.

وأوضح أن موسكو وواشنطن لا تتواصلان كثيرًا في الوقت الحالي، قائلا إنه "من الضرورة فقط أن نناقش المشاكل التي تنشأ في عمل سفاراتنا وفيما يتعلق بالجهود التي يبذلها الأمريكيون لاستغلال وضعهم، على وجه الخصوص، كدولة مضيفة للأمم المتحدة".