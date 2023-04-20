محافظ أسوان يتفقد جهود إصلاح كسر خط مياه الشرب الرئيسي بحي الصداقة الجديدة

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تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، موقع كسر مفاجئ فى خط مياه الشرب الرئيسي (قطر 700 مللى GRP)، بمنطقة كيما غرب للوقوف ميدانيا على الجهود المبذولة لإصلاح الخط.

وشدد المحافظ، على الإسراع فى تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة لإعادة تدفق مياه الشرب، مع مواصلة الدفع بسيارات وفناطيس المياه النقية بواقع 4 سيارات لتلبية احتياجات أهالي منطقة الصداقة الجديدة، وأيضا مستشفى أسوان التخصصى العام، وذلك لحين انتهاء أعمال الإصلاح.

وخلال تفقده لموقع الكسر رافقه العميد يحيى أبو زيد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، وقيادات الشركة، فضلا عن العاملين وفرق الصيانة، بجانب نواب رئيس مدينة أسوان، ومدير المتابعة الميدانية بالمحافظة .

أعطى محافظ أسوان، توجيهاته لمسئولي شركة المياه بسرعة توريد طلمبات جديدة للتعامل الفوري مع أية حالات طارئة، مع سرعة شفط تدفقات أي كميات للمياه في حالة وجود أي كسورات مستقبلية.

فيما أوضح العميد يحيى أبو زيد بأن خط مياه الشرب المغذى لمنطقة الصداقة الجديدة يصل طوله لحوالي 3 كم بدءا من المحمودية وحتى الصداقة، وقد وقع الكسر المفاجئ فى مسافة 1.5 متر، وبعمق 3 أمتار، وجار التعامل معه بتغير الماسورة قطر 700 مللى GRP.

ولفت إلى أنه عقب وقوع الكسر تم غلق المحابس العمومية، والدفع بسيارات وفناطيس المياه لتوفيرها للأهالي والمواقع الخدمية بحي الصداقة الجديدة.