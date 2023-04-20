قال أحمد يسري، ممثل مركز وزارة الهجرة للشباب الدارسين بالسودان، إن الوضع الأمني الحالي في السودان كارثي، وهناك حالة من الانهيار التام في الشارع.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» منتصف ليل الثلاثاء: «أصحابنا ربنا يعلم بحالهم، هناك توتر وخطر كبير منذ الأمس والكهرباء منقطعة لم تعمل على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية سوى ساعة أو بالكاد ساعتين».



وأشار إلى قذف العناصر المسلحة لمحطات مياه الشرب، معقبا: «الناس صائمة ولا توجد مياه أو كهرباء، ولا يوجد طعام»، لافتا إلى فراغ المتاجر والسوبر ماركت من المنتجات الغذائية والأطعمة، فضلا عن تخوف المواطنين من الخروج للشارع لشراء الأغذية.



وأضاف أن وزارة الهجرة تبذل مجهودًا كبيرًا اتجاه أعضاء البعثة، مشيرا إلى أن إجمالي الطلاب الدراسين يبلغ حوالي 7 آلاف مصري، بالإضافة إلى 3 آلاف من أعضاء الجالية المصرية من العاملين في السودان، و141 من أعضاء البعثة التعليمية من طلاب الثانوية العامة الدارسين هناك.